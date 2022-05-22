الداعية مبروك عطية: «الفيسبوك» مذكور في القرآن

المصدر: البيان

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فاجأ الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، متابعيه بتصريح غريب، مؤكداً أن «الفيسبوك» مذكور في القرآن الكريم.

وأوضح عطية، خلال فيديو نشره اليوم عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، أن «الفيسبوك» ورد في تحديداً في الآية 83 من سورة النساء.

وقال: «الآية رقم 83 من سورة النساء، حد قرأهلكم، حد نوه إليها؟ حد عدى عليها ووقف؟ حد قالكم إنها آية ذكرت النت والفيس».

وأضاف: «إحنا تدبرنا القرآن يا أمة القرآن؟ الدين عندنا إيه؟ رمضان جانا وكل سنة وأنتم طيبين وأيام مفترجة وعمرة مباركة»، مضيفاً: «النت مذكور في القرآن».

واستشهد على رأيه بقوله تعالى: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ»، متابعاً: «نت ولا مش نت؟».

وتابع: «دي، كما يقول ابن كثير، من جنايات المنافقين، وكما يقول غيره من جنايات مرضى القلوب، إيه هو مريض القلب؟ اللي مبتتبلش في بقه فولة واللي في خير يذيعه في شر يذيعه، كم واحد عنده مرض قلبي؟».