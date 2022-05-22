آخر فيديو للفنان سمير صبري قبل وفاته.. مكنش شايف الدنيا سكر

المصدر: البيان

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ظهرت المذيعة منى عراقي في فيديو مع الفنان سمير صبري وهي تحاول إقناعه بترديد كلمات أغنيته "سكر حلوة الدنيا سكر"، لكنه رفض التصوير، فوافقت على رغبته: "طيب بلاش".

وأثار الفيديو حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي لأن الفيديو نشر بعد وفاة الفنان وهو كان رافضاً للتصوير ما اعتبره البعض انتهاكاً لحرمة الميت.

ووفق صحف مصرية ردت الإعلامية منى عراقي على الانتقادات التي وجهت لها عبر السوشيال ميديا على خلفية نشرها لمقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية مع الفنان سمير صبري قبل أيام من وفاته.

وظهرت منى عراقي برفقة الفنان سمير صبري وهي تحاول إقناعه بترديد كلمات أغنيته "سكر حلوة الدنيا سكر"، لكنه رفض التصوير، فوافقت على رغبته: "طيب بلاش".

وقالت منى عراقي، اليوم الأحد، إنها صديقة للفنان سمير صبري منذ فترة وبينهما أصدقاء مشتركون.

وأضافت: "أنا وأستاذ سمير أصحاب من زمان وبينا أصدقاء مشتركين وطول ما هو عيان في المستشفى كنا بنروح ليه ولما خرج من المستشفى راح الماريوت أخد أوضة بتطل على الجنينة زي ما بيحب، وروحنا ليه اتعشينا معاه واقترحت عليه نعمل فيلم نسميه حلوة الدنيا سكر، لأنه كان بيقعد يحكيلي إن عنده تفاصيل كتير جدا عن الفنانين خصوصا سعاد حسني ولسه مطلعتش، اتصورت معاه في الأول صورة وبعدين فيديو وغنيت الأغنية بتاع حلوة الدنيا سكر".

وتابعت منى عراقي: ده كان قبل ما يموت علطول، ولم يكن مستاء من التصوير، أنا لم أخالف أي أعراف في تصوير شخص، هو كان حالته كويسة جدا وبيتكلم عادي، مش زي ما ناس صورته وهو متعلق له محاليل، الراجل كان فاكرني بعمل برومو وهنشره وهوا كان رافض نحرق الفكرة أو أي حاجة تطلع عن إننا بنعمل حاجة مع بعض.

وواصلت: مش متابعة اللي بيحصل على الفيسبوك، هصوره ليه غصب عنه.. لا هو في حالة وحشة ولا متوصل بخراطيم زي ما الناس كانت منزلة، الراجل كان زي الفل وصحته كويسة، أنا عرفت إن النيابة جت حققت في موته لأنه كان كويس جدا، هصوره غصب عنه ليه، الفيديو مفيهوش أي إساءة ليه خالص.

واختتمت منى عراقي: الكلام ده يتصدق لما ها يبقى في حالة مكنش مفروض يتصور فيها لكن الراجل زي الفل، كل الموضوع إنه كان بيقولي بتصوري إيه لأ متطلعيش البتاع ده دلوقت، وكنت عايزة أكتب القصة.