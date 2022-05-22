إيقاف الفنانة المصرية غادة إبراهيم وإحالتها إلى التحقيق

المصدر: البيان

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أوقفت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة غادة إبراهيم وأحالتها إلى التحقيق.

وأوضحت النقابة أن القرار جاء على خلفية ما بدر من غادة أثناء جنازة الفنان الراحل سمير صبري، أمس، إذ اتهمت إحدى الفنانات بمنعها من ركوب الحافلة الخاصة بالفنانين المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، وذلك وفق بيان نشره موقع «مصراوي» الإخباري.

وكانت غادة قد ادَّعت، أثناء الجنازة، أن إحدى الفنانات تعمَّدت منعها من ركوب الحافلة التي استقلَّها عدد من نجوم الفن عقب أداء صلاة الجنازة على سمير صبري، لمصاحبة جثمانه إلى مقابر الأسرة بالإسكندرية.

وحضر الجنازة سمير صبري عدد من الفنانين، بينهم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ووفاء عامر، ومنير مكرم، ونهال عنبر، وأحمد السقا، وميرفت أمين، وإلهام شاهين، وهاني رمزي، وفيفي عبده، ولقاء سويدان، وآخرين.

وغادر سمير صبري عالمنا أول من أمس بعد صراع مع المرض، وحرص على نعيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن.