وثيقة تكشف الاسم الحقيقي للشاعر المصري أمل دنقل

المصدر: البيان

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تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة وثيقة رسمية تكشف الاسم الحقيقي للشاعر المصري أمل دنقل الذي تحلُّ اليوم الذكرى التاسعة والثلاثون لوفاته.

وتتضمن الصورة المتداولة بطاقة شخصية للشاعر الكبير، كُتب فيها اسمه الكامل: محمد أمل فهيم محارب دنقل.

ويُعَدُّ أمل دنقل أحد أبرز الشعراء في العصر الحديث، وهو من مواليد 1940، وتوفي في 21 مايو 1983، وينتمي إلى قرية القلعة مركز قفط بمحافظة قنا.

التحق الشاعر الراحل بكلية الآداب في القاهرة لكنه انقطع عن الدراسة، وعمل موظفاً بمحكمة قنا وجمارك السويس والإسكندرية، ثم موظفاً في منظمة التضامن الأفروآسيوي.

وأثرى المكتبة الأدبية بدواوينه الشعرية، وأشهرها: «البكاء بين يدي زرقاء اليمامة»، «تعليق على ما حدث»، «مقتل القمر»، «العهد الآتي»، «أقوال جديدة عن حرب البسوس»، «أوراق الغرفة 8»، كما تعتبر قصيدته «لا تصالح» الأشهر ضمن نصوصه الشعرية.