وفاة يحيى تادرس أحد أشهر معدِّي البرامج في التلفزيون المصري

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي، اليوم، الكاتب والسيناريست المصري يحيى تادرس، أحد أشهر معدِّي البرامج في التلفزيون المصري، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر المخرج رضا شوقي، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك» صورة لتادرس، معلِّقاً: «انتقل إلى الأمجاد السماوية السينارست يحيى تادرس عوض، زوج المرحومة سامية فهيم سلامة».

وأضاف: «وداعاً حبيبي وأستاذي وصديقي ومعلمي الأستاذ يحيى تادرس.. الله يرحمك يا حبيبي».

يُذكر أن يحيى تادرس هو مُعِدُّ برنامج «حكاوي القهاوي» الشهير الذي قامت بتقديمه الإعلامية الراحلة سامية الأتربي في التسعينيات وحقق نجاحاً طاغياً، كما كتب حوار وسيناريو عدة أعمال فنية من ضمنها فيلم «الساعات الرهيبة».

وكانت بداياته في الإعداد خلال مشاركته في حرب أكتوبر، وكتابته لفيلمي «الإرادة» و«اللحظات الرهيبة»، إذ دخل بعدها عالم الإعداد التلفزيوني مع المذيعة أماني ناشد.