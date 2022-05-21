وفاة الملحّن اليوناني فانغيليس صاحب موسيقي فيلمَي "بلايد رانر" و"تشاريوتس أوف فاير"

المصدر: البيان

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توفي الملحّن اليوناني الشهير فانغيليس باباثاناسيو المعروف بفانغيليس عن عمر يناهز 79 عاماً، على ما أعلن مساء أول أمس الخميس رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ناعياً صاحب الموسيقى التصويرية لفيلمي "بلايد رانر" و"تشاريوتس أوف فاير".

وكتب رئيس الوزراء في تغريدة عبر تويتر "فانغيليس باباتاناسيو لم يعد بيننا"، معتبراً أن "عالم الموسيقى خسر (الفنان) العالمي فانغيليس".

رائد الموسيقى الإلكترونية

وكان فانغيليس العصامي يُعتبر رائد الموسيقى الإلكترونية، واستلهم في أعماله الطبيعة والإنجيل والهندسة المعمارية المستقبلية الطابع واستكشاف الفضاء وحركة مايو 1968 الطلابية.

وحصلت الموسيقى التي وضعها لفيلم "تشاريوتس أوف فاير" على جائزة أوسكار متقدمة على تلك التي لحّنها جون ويليامس عن أول أفلام سلسلة "إنديانا جونز" عام 1982.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن محاميه قوله "ببالغ الأسى نعلن وفاة اليوناني العظيم فانغليس باباثاناسيو في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 17 مايو".

وأشار عدد من وسائل الإعلام اليونانية إلى أن فانغيليس، الذي كان يعيش متنقلاً بين باريس ولندن وأثينا توفي جرّاء إصابته بفيروس كورونا في فرنسا.

ومن بين الأعمال الموسيقية، التي ألفها لأكثر من عشرة أفلام سينمائية، موسيقى فيلم كوستا غافراس "ميسينغ"، وفيلمي "بيتر مون" لرومان بولانسكي و"ألكساندر" لأوليفر ستون.