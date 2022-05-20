الوصية الأخيرة للفنان سمير صبري .. "لما أموت اتصلوا بالرقم ده"

المصدر: البيان

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توفي الفنان المصري سمير صبري اليوم الجمعة عن عمر ناهز 85 عاما وهو يعد أحد القلائل من برعوا في تقديم كافة أشكال الفنون من تمثيل وغناء واستعراض إضافة إلى موهبته في التقديم الإذاعي والتلفزيوني وإسهامه بمجال الإنتاج السينمائي.

وكان الراحل قد تعرض لأزمة صحية في وقت سابق من العام استدعت نقله للمستشفى حيث مكث عدة أشهر لتلقي العلاج وغادره الشهر الماضي قبل عيد الفطر بعد تحسن حالته الصحية.

وقال المخرج محمد تركي، مخرج برنامج ذكرياتي الذي يبث عبر أثير الإذاعة المصرية والذي كان يقدمه الفنان الكبير سمير صبري، 2022، إنه تم نقل جثمان الراحل إلى مستشفى العجوزة.

وكشف تركي عن وصية سمير صبري الأخيرة، قائلًا "أوصى أن أقوم بتغسيله بنفسي، وأن يتم دفنه في مقابر أسرته بمحافظة الإسكندرية"، لافتا أنه منحه قبل رحيله رقم المسؤول عن المقابر ليتواصل معه في حال حدوث الوفاة وتجهيز المدفن، وفقا لموقع مصراوي.

فيما أعرب الفنان القدير حسن يوسف عن حزنه الشديد لرحيل صبري، مؤكداً أن "وفاة الفنان الكبير خبر صادم جدًا، بحاول امسك نفسي من البكاء"، مضيفا: "كان معانا أول امبارح في النادي، وامبارح كان بيسجل معايا في برنامجه الإذاعي، اشتغلنا مع بعض كتير خصوصًا أفلام حسن الإمام اللي اتعملت في لبنان".

وتابع: "إنسان محترم وابن ناس ومثقف وله تاريخ إعلامي، كان معانا سميرة أحمد وشمس البارودي وشلة كبيرة بيحبها".

ولد محمد سمير جلال صبري في 27 ديسمبر 1936 بمدينة الإسكندرية ثم انتقل إلى القاهرة للعيش مع والده عند انفصال والديه وسكن بذات العمارة التي كان يسكنها المطرب عبد الحليم حافظ حيث التقيا هناك لأول مرة.

اشترك في برنامج (ركن الطفل) مع الفنانة لبنى عبد العزيز وساعدته إجادة اللغات الأجنبية على تقديم برنامج (النادي الدولي) الذي انتقل نجاحه من الإذاعة إلى التلفزيون.

حاور عددا كبيرا من المشاهير والأعلام منهم الموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر أحمد رامي والبابا شنودة والممثلة أمينة رزق.

وفي مجال التمثيل بدأ مشواره بأدوار صغيرة في أفلام مثل (اللص والكلاب) و(هارب من الزواج) و(نهر الحياة) و(الراهبة) و(عدو المرأة) وعمل مع كبار النجوم قبل أن يصبح بطلا لعدد من الأفلام خلال حقبتي السبعينات والثمانينات.

قدم خلال مشواره الفني أكثر من 130 فيلما منها (بمبة كشر) و(الأحضان الدافئة) و(البحث عن فضيحة) و(رحلة الأيام) و(وبالوالدين إحسانا) و(شفاه لا تعرف الكذب) و(الجلسة سرية) و(التوت والنبوت) و(نشاطركم الأفراح) و(جحيم تحت الماء) و(القتل اللذيذ) و(جحيم تحت الأرض) و(حدث في 2 طلعت حرب).

كما أنتج عددا من الأفلام منها (أهلا يا كابتن) و(السلخانة) و(منزل العائلة المسمومة) و(دموع صاحبة الجلالة) و(إنذار بالقتل).

شارك في مسلسلات تلفزيونية مثل (أم كلثوم) و(قلب الدنيا) و(حضرة المتهم أبي) و(قضية رأي عام) و(حق مشروع) و(عدى النهار) و(فلانتينو).

كون فرقة استعراضية ظلت على مدى سنوات الفقرة الرئيسية في كبرى الحفلات والسهرات وفي عام 2021 تبرع بكامل ملابس هذه الفرقة لمسرح البالون.

وكان سمير صبري قد تزوج في شبابه من أجنبية لكن الزيجة لم تدم طويلا، وأصدر قبل عامين مذكراته بعنوان (حكايات العمر كله) عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة.