سبب وفاة الفنان سمير صبري

المصدر: البيان

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توفي اليوم الفنان القدير سمير صبري عن عمر ناهز الـ 85 عامًا بعد صراع طويل مع مرض القلب في أحد فنادق القاهرة.

ولم تكن رحلة الراحل سمير صبري مع العلاج بسيطة إذا عاني من مرض السرطان لمدة عام ونصف مما أدى إلى حصوله على العلاج الكميائي وهو ما أثر سلبيًا على صحة القلب بعد انتصاره على السرطان حيث سبب له مشكلة في الصمام الميترالي وأجرى وقتها قسطرة في القلب وفق صحيفة الوفد.

وكان قد وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمراً بنقل سمير صبري إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة وعلاجه على نفقة الدولة بعد أن كشف الراحل فقده الجزء الأكبر من أمواله بسبب مرضه طوال السنوات الماضية .

وقال سمير صبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" قبل رحيله بأسابيع:" إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة أثلج صدره وساهم في رفع حالته المعنوية".

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برعايته دون أن يتكلف أي أعباء مالية، مؤكدًا أنه يتلقى عناية صحية لم يرها في حياته من خلال توافر أعظم الأطباء الذين يباشرون حالته كل 10 دقائق.

وتابع سمير صبري: "بقالي سنة ونص بتعالج على حسابي لحد لما اللي ورايا واللي قدامي راح، ودعم الرئيس السيسي لي صحيًّا جاء في وقته وأنقذني".

واتجه صبري إلى التمثيل والغناء، ومثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم البحث عن فضيحة من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي تم إنتاجه عام 2006 وكذلك قضية رأي عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي.

أحب الفن منذ الصغر وعاش وسط عائلة تجيد الفن تتذوقه وتحترمه سينما ومسرح وموسيقى أم وأب وجد و7 خالات شكلوا طفولته صنعوا شخصيته اصطحبوه إلى دور السينما والمسرح وشجعوه عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين يغني ويرقص.

انفصل والده عن والدته وعمره تسع سنوات ليبدأ مرحلة جديدة من حياته في القاهرة بعدما انتقل إليها بصحبة والده ليسكن في عمارة النجوم والعظماء ويتبناه عبد الحليم حافظ بعد كذبة أجادها وقدمه للبنى عبد العزيز ليصبح وعمره 10 سنوات نجم البرنامج الأوروبي وله العديد من الافلام.

أسس مع رفيق الصبان ويوسف شاهين وحسين كمال وسيد رويال نقابة فنية سميت باسم الأحرار المنفتحين، وبلغ رصيده الفني 138 فيلمًا، وعدد من البرامج التليفزيونية منها برنامجه الشهير "هذا المساء"، وشركة إنتاج سينمائية، ومجموعة من الجوائز التقديرية