جزيرة ياس تستضيف حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي يوليو المقبل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (IIFA)، عن تواريخ جديدة لإقامة النسخة الـ 22 من عطلة نهاية الأسبوع، وجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي.

وتقرر الآن إقامة الحفل، الذي كان من المفترض تنظيمه يومي 20 و21 مايو الجاري، لكن تم إرجاؤه إلى شهر يوليو المقبل، بسبب وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك في أيام 2 و3 و4 يوليو المقبل، في الاتحاد أرينا بأبوظبي، الواقعة في جزيرة ياس.

وبحسب البيان الرسمي، سيجري تنظيم حدث «آيفا روكس» IIFA Rocks، الحفل الموسيقي الذي يضم أضخم الأسماء في عالم الموسيقى، يوم الجمعة الموافق 3 يوليو المقبل، فيما سيقام حفل توزيع جوائز «نيكسا آيفا» NEXA IIFA، في اليوم التالي 4 يوليو.

عروض

وستشهد عطلة نهاية الأسبوع في أبوظبي، مشاركة العديد من النجوم على المسرح، حيث سيقدم حفل «آيفا روكس»، كل من المنتج والمخرج الأكبر في بوليوود كاران جوهر، مع الممثلة المتعددة المواهب بارنيتي تشوبرا، فيما سيحيي النجم سلمان خان، حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA، برفقة ريتيش ديشموك ومانيش باول. فيما سيكون رانفير سينغ من بين العديد من نجوم بوليوود، بما في ذلك كارتيك آريان وسارا علي خان، الذين سيقدمون عروضاً وفقرات ترفيهية رائعة للجمهور.

وستجري الاحتفالية داخل أكبر ساحة ترفيهية داخلية، مُزوّدة بإمكانات تقنية فائقة الحداثة في منطقة الشرق الأوسط، وهي «اتحاد أرينا»،‏ وتقع في منطقة «ياس باي» بجزيرة ياس، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركة «ميرال»، مطور الوجهات والتجارب الترفيهية الرائدة في أبوظبي.

وتُعد جزيرة ياس، واحدة من الوجهات الترفيهية الأسرع نمواً على مستوى العالم. تقع الجزيرة على شواطئ أبوظبي الذهبية، وتستضيف عدداً من المغامرات الساحرة والأنشطة الترفيهية المُلهمة، إلى جانب ثلاث من مُدُن الألعاب الترفيهية المعروفة عالمياً، ومضامير متميزة لسباقات السيارات، وملعب للغولف حائز على جوائز عالمية، ما يجعلها وجهة ترفيهية ليس لها مثيل في أي مكان آخر على مستوى العالم.