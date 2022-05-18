زينوفر فاطمة تستعد لإطلاق فيلمها «آية» من دبي

المصدر: دبي - البيان

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تستعد المخرجة زينوفر فاطمة رئيسة مجلس إدارة دار الإنتاج السينمائي «زن» للإنتاج السينمائي والتي تتخذ من دبي مقراً لنشاطاتها، لإطلاق فيلمها القصير «آية» بالتعاون مع استديو الفردوس، وأي أر رحمن، وتشارك الفنانة أفراح فرحان في إخراج الفيلم بالإضافة إلى صانع الأفلام «دارك تايل»، وذلك بعد نجاح أفلامها الموسيقية والحماسية والاجتماعية والأفلام القصيرة عن فيروس كوفيد 19.

وقالت زينوفر فاطمة حول فيلمها الجديد ومشروعها السينمائي القصير «آيه»: كنت دائماً أحاول تضمين الرسائل الاجتماعية في جميع مشاريعي السينمائية وفيلم «آية» لا يختلف عن غيره في هذا الصدد، لكني أسعى لسبر رحلة الى استكشاف الأبعاد الروحانية بدلاً من المسائل الاجتماعية النموذجية مثل ما فعلت في الماضي.

وتتابع: الرسالة الأساسية للفيلم والتي يتم عرضها من خلال سلسلة من القصص والخيالية التي تشير إلى أن الإنسان لدية فرصة للتغيير والتطور كل يوم مهما كانت أوضاعه الاجتماعية والمادية أو مهما كان عمره.

وتأمل زينوفر من خلال الفيلم تقديم منظور إيجابي لمواجهة الصعوبات التي يواجهها الناس برسالة إيجابية وعالمية.