وفاة الفنان السوري ناصر وردياني

المصدر: البيان

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توفي الفنان السوري القدير ناصر وردياني، اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ 71 عاما.

ونعت نقابة الفنانين السوريين والتلفزيون السوري الفنان الراحل، في بيان عبر صفحتهما بـ"فيسبوك".

وكان الراحل ناصر وردياني قد تعرض لوعكة صحية أدخلته المستشفى منذ أسبوع.

والفنان ناصر وردياني من مواليد مدينة حلب العام 1951، متزوج ولديه 4 أبناء.

بدأ مشواره الفني في العام 1968، وشارك كممثل في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، بالإضافة إلى عدة أعمال إذاعية.

وقدم الراحل ناصر أدواراً عدة، منها المختار أبو سليم في مسلسل كوم الحجر، وأبو جهل في مسلسل خالد بن الوليد، إضافة إلى دوره في "الزير سالم" وغيرها من الأدوار التي تركت أثراً عند الجمهور.

ومن أبرز أعماله التلفزيونية، باب الحارة، بروكار، الحرملك، الإمام، وردة شامية، العراب، دومينو، زوال، الحسن والحسين، أبو جعفر المنصور، إخوة التراب والزير سالم وسيرة آل الجلالي وخان الحرير وغيرها.

وآخر عمل عرض على الشاشات لوردياني هو مسلسل "فتح الأندلس الذي عرض في أبريل الماضي، ويروي قصة القائد المسلم طارق بن زياد وفتوحاته الكبيرة وصولا لفتح الأندلس.