وفاة الفنان السوري ناصر وردياني

المصدر: البيان

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توفي فجر اليوم الفنان السوري، ناصر وردياني عن عمر ناهز 71 عاما.

ونعت وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين السوريين، عبر صفحة كل منهما الرسمية في "فيسبوك" الراحل، كما نعاه نجله محمد وردياني عبر موقع التواصل الاجتماعي هذا.

وبحسب بعض وسائل الاعلام السورية والعربية فإن سبب وفاة ناصر وردياني الفنان السوري الشهير يعود لمعاناة مع المرض الذي لم يعرف طبيعته حتى اللحظة ، حيث كان يعاني من وضع صحي صعب خلال شهر رمضان المبارك ، فيما كان يعالج في أحد المشافي السورية الى ان أعلن عن وفاة ناصر وردياني صباح اليوم الأحد.

ولعب الفنان ناصر وردياني أدواراً عدة منها المختار أبو سليم في مسلسل كوم الحجر، و أبو جهل في مسلسل خالد بن الوليد.

جدير بالذكر ان الممثل ناصر وردياني هو شقيق الممثل الراحل الآخر رياض وردياني الذي توفي في كندا عام 2017.

وناصر وردياني من مواليد مدينة حلب، انضم إلى نقابة الفناين السوريين في 1987، له 4 أولاد، وهو شقيق الممثل الراحل رياض وردياني، الذي توفي في كندا عام 2017.

شارك ناصر وردياني في العديد من العروض المسرحية والمسلسلات الإذاعية عام 1968، بينما بدأ في العمل على المسلسلات التلفزيونية في تسعينيات القرن الماضي، إذ كان أولها مسلسلا "نهاية رجل شجاع" و"صهيل الألم"، اللذان عرضا عام 1994.