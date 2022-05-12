ليلى أحمد زاهر في مرمى الشائعات .. ما الجديد؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلاحق الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر الشائعات من جديد، حيث كانت البداية مع انتشار أنباء خطبتها من الفنان تيام مصطفى قمر، ولكنها نفت الأمر حينها، لتتردد تلك الشائعة مرة أخرى حول ارتباطها بابن الفنان كمال أبو رية والفنانة ماجدة زكي.

واختارت ليلى هذه المرة الصمت ولم ترد على تلك الأنباء واكتفت بالترويج لفيلم والدها أحمد زاهر الذي يحمل اسم "فارس"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 18 مايو الجاري وفق صحيفة الوفد.

وشاركت الأفيش الدعائي للفيلم الذي يعد البطولة المطلقة الأولى لوالدها في السينما وتشارك فيه شقيقتها "ملك"، عبر خاصية ستورى حسابها بموقع الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام، وعلقت قائلة: "لا أستطيع الانتظار.. بحبكوا انتوا الإتنين".

يذكر أن ليلى أحمد زاهر، تبلغ 19 عامًا، فهي من مواليد 2003، وبدأت مشوارها الفني في عمر الـ 5 سنوات في عام 2008، بمشاركتها الجزء الثانى من فيلم "عمر وسلمى" مع تامر حسني ومي عز الدين، وفيلم "محترم إلا ربع" مع محمد رجب، ومسلسل "بره الدنيا" مع شريف منير ، وآخر أعمالها هو مسلسل في بيتنا روبوت مع الممثل الشاب هشام جمال.