أول ظهور لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

المصدر: البيان

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نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، صورتين له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية ونالت الصور إعجابهم .

وتصدَّر خبر انفصال الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل، والذي أكدته الفنانة، وقالت إن الانفصال حدث بالفعل.

وسات حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خبر طلاق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري.

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

حينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: "تقديرًا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".