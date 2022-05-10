بسبب طلاق ابنته.. والد ياسمين صبري يخرج عن صمته ويهدد بالقانون

المصدر: البيان

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أعرب أشرف صبري والد الفنانة المصرية ياسمين صبري ، عن غضبه الشديد من بعض المواقع التي وصفها بالوهمية بسبب تصريحات غير صحيحة على لسانه .



وأوضح صبري في منشور عبر فيسبوك، أنه وجد مواقع وصفها بالوهمية تختلق تصريحات غير صحيحة على لسانه.

وأكد أنه أرسل لإدارة الموقع مطالبا بحذف التصريحات الملفقة إليه، ومهددا باللجوء إلى الطرق القانونية للحصول على حقه، خاصة وسط ما تعيشه العائلة من "محنة بعد الطلاق"، وفق تعبيره.

كذلك هدد باللجوء للقانون لمحاسبة من يستغلون آلام الناس لتحقيق مكاسب باختلاق الأكاذيب، في إشارة منه إلى تلك الحسابات.

وأشار إلى أن كل ما نشر عنه خلال الساعات الماضية بخصوص طلاق ابنته ياسمين، هو معلومات كاذبة.

إلى ذلك، نشر الأب الغاضب صورا للخبر والتصريحات التي نسبت إليه، وأيضا صورة للبريد الإلكتروني الذي قام بإرساله من أجل الحصول على حقه.

و كتب أشرف صبري عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : اسمحولي اتحدث عن مواقع وهمية تستغل آلام الناس لتحقيق مكاسب باختلاق الاكاذيب مثل موقع عربي نت الذي وضع عن لساني كلمات كذب بخصوص طلاق ابنتي ياسمين وقد وجهت لهم ميل علي موقعهم بتكذيب ما وضع بالموقع عن لساني

وتابع : او سأقوم باتخاذ الطرق القانونية لهذه الاكاذيب بما يخص هذه المحنة العائلية بطلاق ابنتي وطلبت تكذيب هذا الخبر،ومرفق الميل والاكذوبة التي وضعوها عن لساني.

يذكر أن الثنائي الذي انفصل في هدوء تام، وجد نفسه محاصرا بكم كبير من الشائعات والأخبار المغلوطة، دون رد رسمي منهما، في ظل تسريب نبأ الانفصال من قبل مصدر مقرب.

وشهدت العلاقة بين الفنانة ووالدها جدلا كبيرا، كما دخلت في صدامات وأزمات متتالية انتهت بقطيعة خلال السنوات الأخيرة.