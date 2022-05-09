المغني السويدي العالمي آلبن يحيي حفلاً في دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحيي الفنان السويدي العالمي، دكتور آلبن، بعد غد (الأربعاء 11 الجاري) سهرة غنائية في «ذا ثياتر» في دبي، حيث يأتي هذا العرض في إطار أمسيات «جي وأصدقاؤه» الأسبوعية، التي يرحّب خلالها الموسيقار وعازف البيانو جي مانوكيان بالفنانين من حول العالم للانضمام إليه لإحياء أمسيات موسيقية فريدة من العمر.

يذكر أن الفنان آلبن باع أكثر من 16 مليون ألبوم غنائي حول العالم واشتهر بأغنية «It’s My Life» عام 1992. وهو ينحدر من جذور نيجيرية وسيحيي آلبن خلال هذا الحفل الذي يقام في «ذا ثياتر» ضمن فيرمونت بدبي، عرضاً موسيقياً إلى جانب جي مانوكيان.