مي عز الدين ترد على خبر خطوبتها من أحمد أبو هشيمة

المصدر: البيان

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في أول رد على خبر خطوبتها من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، نشرت الفنانة المصرية مي عز الدين، عبر صفحتها مقطع فيديو جديدا، يتضمن عدة مشاهد من دورها في مسلسل "جزيرة غمام" الذي عرض في الماراثون الدرامي المنقضي، خلال شهر رمضان 2022 على مقطع غنائي لأغنية "وحدانية" للفنانة المصرية أنغام، في إشارة إلى أنها "وحدانية" وليست مرتبطة بأحد.

وكانت الناقدة الفنية المصرية ماجدة خير الله، قد أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة للفنانة مي عز الدين.

وكتبت خير الله على حسابها الرسمي في فيسبوك: أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين ألف مبروك يا حبيبتي، اشترطي على الأقل 500 مليون جنيه في سنتين، لتأمين مستقبلك يا روحي، ونصيحة لأي بنت اما تتجوزي، اتجوزي اللي بيشرب قهوة وعنده عروق ومعضل".

ونفت الناقدة ماجدة خير الله عن مسؤوليتها عن نشر الخبر، نافية ما نُسب إليها، وأكدت أن حسابها على موقع "فيسبوك" تم اختراقه منذ يوم الخميس ولا تملك السيطرة عليه وإدارته، وفقا لموقع مصراوي.

وأكدت مصادر أن انفصال الزوجين أحمد أبو هشيمة والفنانة المصرية ياسمين صبري تم بطريقة حضارية.

وكشفت المصادر أن الطرفين اتفقا على الانفصال بعد عامين من الزواج، موضحة أن "أبو هشيمة وصبري اتفقا على الانفصال بشكل حضاري، لاسيما في ظل مكانتهما المجتمعية حيث يعتبر أبو هشيمة أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، وتعتبر ياسمين صبري على رأس نجوم الصف الأول في السينما والدراما المصرية". وفقاً لموقع "القاهرة 24".

وأضافت: "اتفق الطرفان على أن يظلا أصدقاء وتجمعهما علاقة جيدة، لاسيما أن الانفصال تم بشكل حضاري وأن يتواصلا بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة"، موضحة أنهما "قاما بإنهاء كل التفاصيل المادية المترتبة على الطلاق".

وقبل إعلان خبر انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة، نشرت صبري صورا من داخل فيلاتها، خلال حفل إفطار في رمضان الماضي وتظاهرت بعدم وجود أي شيء حتى اللحظات الأخيرة.

وفي 17 أبريل 2020، أعلن أبو هشيمة زواجه من الفنانة ياسمين صبري وسط حالة من التكتم والبعد عن وسائل الإعلام، واقتصر حفل الزفاف على أسرة العروسين حيث غاب نجوم الفن والشخصيات العامة عن الحفل بسبب جائحة كورونا.