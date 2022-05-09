رفضت الملايين مقابل الظهور.. شمس البارودي تكشف كواليس فيديو المطعم

المصدر: البيان

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أكدت الفنان المعتزلة شمس البارودي أنها رفض الملايين مقابل الظهور في البرامج.

وكشفت البارودي كواليس وحقيقة الفيديو الذى تم تداوله مؤخرًا وتظهر فيه بصحبة زوجها الفنان الكبير حسن يوسف وشقيقتها وابن شقيقتها أثناء وجودهما فى أحد المطاعم الشهيرة بإمبابة.

ونقل موقع اليوم السابع عن البارودي قولها: إن هذا الفيديو تم تصويره منذ أكثر من عام مضى حيث دعاهما المهندس عبد الرحمن ابن شقيقتها هناء إلى هذا المطعم بمناسبة عيد زواجها هي الفنان حسن يوسف.



وأوضحت الفنانة المعتزلة قائلة: "عبدالرحمن عزمنا وقال هوديكم مكان جميل هتحبوه، وذهب إلى المطعم قبلنا وقال لصاحب المطعم إنه يحتاج إلى مكان هادئ لنجلس فيه حتى لا يتزاحم علينا الناس، وعرف صاحب المطعم أنني وزوجي الفنان حسن يوسف سنحضر، وفوجئنا عند وصولنا بأنه جايب فرقة موسيقية تستقبلنا وبهذا الترحيب الحار من صاحب المطعم الذى استأذن حسن في التصوير قائلاً: علشان أفرح أمي بزيارة حضراتكم، وزوجي وافق على التصوير بعد تعاطفه مع صاحب المحل ليريه لأمه".



وتابعت شمس البارودي: "أنا برفض التصوير عمومًا إلا للضرورة ولكن في هذا اليوم كان الموقف محرجا، وشددت على صاحب المطعم، وقلت له محدش يشوف الفيديو غير الوالدة، بس مين بقى؟!".



وأكدت الفنانة المعتزلة أن صاحب المطعم نشر الفيديو للمرة الأولى بعد الزيارة بعدة أشهر وعندما علم الفنان حسن يوسف اتصل به وعاتبه، فرفع صاحب المطعم الفيديو، لتفاجأ مؤخرًا بتداول الفيديو مرة أخرى.



وأوضحت: "فوجئت بانتشار الفيديو بهذا الشكل وصاحب المطعم اعتذر لزوجي، لكن بعد أن تم تداول الفيديو"، وأكدت شمس البارودي أنها تريد توضيح حقيقة ماحدث حتى لا يظن البعض أنها وزوجها الفنان الكبير بصدد دعاية للمطعم، قائلة: "أقسم بالله هذا ما حدث ومن وقتها خايفة أروح أماكن عامة إلا النادي الذي نحن أعضاء فيه، وحتى الأعضاء يتصورون معنا محبة ولكن تصوير خاص بهم، لا للنشر كما حدث مع صاحب المطعم"، واختتمت قائلة: "ربى يسامحه أنا أرفض الملايين مقابل الظهور في البرامج حعمل دعاية لأكلة؟! أكيد لأ طبعًا بالمنطق والعقل".

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