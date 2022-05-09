«عالي المقام» الأفضل محلياً و«من شارع الهرم إلى...» خليجياً و«الاختيار 3» يفوز بالرهان

المصدر: دبي ـ غسان خروب

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بدا الموسم الدرامي لهذا العام دسماً، بعد أن أطل بأعمال كثيرة تجاوز في عددها حاجز 100 عمل، كلها تنافست على قلب الجمهور وجذب انتباهه، بعض هذه الأعمال استطاعت الإثارة في الساحة العربية، وأن تحقق نسب مشاهدة عالية، وذلك وفق ما خلص إليه استفتاء «البيان» الدرامي لهذا العام، والذي شهد حضور أعمال تميزت بارتفاع مستوى جودتها ونوعية القضايا التي تعالجها، كما حضرت الأعمال الكرتونية والبرامج التلفزيونية في المشهد ونجحت في تحقيق نسب مشاهدة عالية.

نتائج الاستفتاء الذي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني وشارك فيه أكثر من 9000 شخص، خلصت إلى تميز مجموعة من الأعمال الخليجية والعربية، وعلى رأسها تلك التي عرضتها قنوات مؤسسة دبي للإعلام، فقد أظهرت نتائج الاستفتاء تربع مسلسل «عالي المقام» على عرش الأفضل محلياً، بينما حافظ «شعبية الكرتون» على صدارته في قائمة أفضل مسلسل كرتوني، وتميز مسلسل «من شارع الهرم إلى...» باحتلاله سدة الأفضل خليجياً، أما عربياً، فقد احتل «الاختيار 3: القرار» سدة العرش، وتلاه «أحلام سعيدة» و«كسر عضم»، إذ كانا من الأكثر مشاهدة عربياً. في المقابل، حجز كل من «قلبي اطمأن» و«دروب 9» مكانتهما في قائمة أفضل البرامج. في وقت تربعت فيه قناة سما دبي على صدارة قائمة أفضل القنوات المحلية والخليجية وتلاها تلفزيون دبي مكرساً مكانته في الساحة الإعلامية.

ثلاثة أعمال

ضمن تصنيفات الدراما تأرجح أداء الدراما المحلية هذا العام، وأوجدت لنفسها موطئ قدم من خلال ثلاثة أعمال تميزت بكونها تحمل بصمات كتاب إماراتيين، إذ تربع «عالي المقام» للمخرج عبدالله حسن أحمد، وتأليف محمد حسن أحمد، على عرش أفضل مسلسل محلي، إذ حاز 56.4% في استفتاء «البيان» الدرامي، تلاه في المركز الثاني مسلسل «ساعي البريد» للمخرج محمد القفاص، وتأليف أحمد الفردان، إذ حاز نسبة 26%، بينما حل مسلسل «الفنر» للمخرج تيم الطويل وتأليف جمال سالم ثالثاً، بعد حصوله على نسبة 17.6%، وجل هذه الأعمال عرضت على قنوات مؤسسة دبي للإعلام.

أفضل مسلسل خليجي

فتحت الدراما الخليجية هذا العام عيونها على الكثير من القضايا الاجتماعية، كما سارت في درب الكوميديا أيضاً، وتمكنت من فتح أبواب التاريخ لتستلهم منه مجموعة من الحكايات التي تخص منطقة الخليج، الأمر الذي مكنها من الاستحواذ على قلوب الجمهور وجذب انتباهه، وفي هذا السياق، ووفقاً لنتائج استفتاء «البيان» الدرامي، نجح مسلسل «من شارع الهرم إلى...» في التربع على عرش صدارة قائمة أفضل مسلسل خليجي، بالرغم من الجدل الذي أثاره في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حاز المسلسل نسبة 14.2%، في المقابل، نجح مسلسل «نوح العين» في احتلال المرتبة الثانية بنسبة 12.1%، بينما استطاع مسلسل «ناطحة سحاب» لسعاد عبدالله احتلال المرتبة الثالثة بنسبة 11.6%.

«سنوات الجريش» لحياة الفهد، يعد أحد الأعمال الدرامية المهمة التي شهدها رمضان 2022، وقد حل رابعاً بنسبة 9.5%، أما في المرتبة الخامسة فجاء مسلسل «عائلة عبدالحميد حافظ» بنسبة 9.2%. الجزء الثالث من سلسلة «العاصوف» كان له مكان في قائمة أفضل عمل خليجي، وجاء ترتيبه سادساً بنسبة 8.9%، وقد استطاع أن يلمع على غرار الجزأين الأول والثاني، بينما توزع إجمالي النسب المتبقية وهي 34.5% على المسلسلات الأخرى.

الدراما العربية

مشهد الدراما العربية هذا العام لم يكن أقل وهجاً، فقد جادت بالكثير من الأعمال الاجتماعية الهادفة والتي حملت بين طياتها حكايات نابعة من واقع المجتمع، وتميزت الدراما العربية في رمضان 2022 بقدرتها على مناقشة عديد القضايا الاجتماعية، وبحسب نتائج استفتاء «البيان» الدرامي، فقد حظيت الأعمال المصرية بنصيب الأسد من المشاهدة، وهو ما مكن مسلسل «الاختيار 3: القرار» من احتلال المرتبة الأولى بنسبة 11.1%، وواصل سرد الحكاية التي بدأتها سلسلة «الاختيار» قبل عامين، إذ استعرض العمل ما شهدته مصر في السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير.

وفي المرتبة الثانية، جاء مسلسل «أحلام سعيدة» بنسبة 10.5%، وحل المسلسل السوري «كسر عضم» في المرتبة الثالثة بنسبة 10.3%، وفي المرتبة الرابعة جاء مسلسل «العائدون» بنسبة 9.7%، واستحوذ مسلسل «فتح الأندلس» على المرتبة الخامسة بنسبة 8.2%، بينما توزع إجمالي النسب المتبقية على المسلسلات الأخرى، ومن بينها «فاتن أمل حربي» و«جوقة عزيزة» و«الكندوش 2» و«شغل في العالي».

يعد الفنان أحمد الجسمي واحداً من أهم نجوم الدراما الإماراتية، وأحد عناصرها الفاعلة في الساحة، وحضوره هذا العام في السباق الدرامي عبر مسلسل «عائلة عبدالحميد حافظ»، توّجَهُ ملكاً على عرش أفضل فنان إماراتي، إذ حاز الجسمي في الاستفتاء نسبة 35%، وتلاه في المركز الثاني الفنان الدكتور حبيب غلوم، الذي أدى بطولة مسلسلي الزقوم وسنوات الجريش، إذ حصل على نسبة 20% من مجمل الأصوات، واحتل زميله جابر نغموش، بطل ساعي البريد المركز الثالث بنسبة 15.8%، بينما حل الفنان جمال السميطي، أحد أبطال مسلسل الفنر رابعاً بنسبة 16% أما الفنان مرعي الحليان فجاء خامساً بعد حصوله على نسبة 13.2%.

نجوم الدراما الخليجية

العشرات من نجوم الخليج تنافسوا على صدارة قائمة أفضل فنان خليجي، وجلهم اجتهد في تقديم أدوار متميزة في الأعمال الدرامية التي شاركوا فيها، إلا أن صدارة استفتاء البيان الدرامي، من ناحية أفضل فنان خليجي، كانت من نصيب الفنان السعودي ناصر القصبي، الذي حاز نسبة 30.5%، عن بطولته لمسلسل العاصوف 3، وتلاه في المركز الثاني الفنان محمد المنصور بنسبة 16.8%، إذ شارك في مسلسلي محمد علي رود 2 ونوح العين. الفنان بشار الشطي احتل المرتبة الثالثة بنسبة 14%، وهو الذي أطل في سنوات الجريش وبيبي، في حين جاء إبراهيم الحربي رابعاً بنسبة 10%، ليـأتي من بعده في المرتبة الخامسة الفنان داوود حسين بنسبة 9.2%، وذلك عن بطولته لمسلسل عين الذيب، بينما توزع إجمالي النسب المتبقية وهي 19.5% على مجموعة نجوم الخليج الذين شاركوا في السباق الدرامي ومن بينهم عبدالله التركماني وحسين المنصور وعبدالله ملك.

أفضل فنان عربي

قائمة أفضل فنان عربي، شهدت هذا العام منافسة عالية في استفتاء البيان الدرامي، إذ تمكن الفنان محمد رمضان من الاستحواذ على الشعبية الأكبر لدى الجمهور، الذي نصبه ملكاً على عرش قائمة أفضل فنان عربي، بعد حصوله على نسبة 23.9%، عن بطولته لمسلسل المشوار، وتلاه ثانياً الفنان أمير كرارة الذي حصل على نسبة 16.6% عن بطولته لمسلسل العائدون، بينما جاء الفنان سلوم حداد ثالثاً، بنسبة 15.5% عن دوره في مسلسل جوقة عزيزة، أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب الفنان ياسر جلال بنسبة 14.7% عن مسلسل الاختيار 3، فيما احتل الفنان أيمن زيدان المرتبة الخامسة بنسبة 10%، بينما حصل خالد القيش على المرتبة السادسة بنسبة 3.7%، بينما توزع إجمالي النسب المتبقية وهي 15.6% على مجموعة النجوم الذين شاركوا في السباق الدرامي.

نجمات متألقات

في رمضان هذا العام، أوجدت نجمات الإمارات لهن موطئ قدم، وتمكنّ من المنافسة في قائمة أفضل فنانة إماراتية، إذ احتلت المرتبة الأولى الفنانة فاطمة الحوسني، التي صافحت القلوب عبر مسلسلي الزقوم وعالي المقام، وحصلت على نسبة 23%، وتلتها في المرتبة الثانية الفنانة هدى الخطيب بنسبة 22.6% عن دورها في مسلسل نوح العين، وحلت أمل محمد ثالثة بنسبة 20% عن دورها في مسلسلي دبل كليك وعين الذيب، أما المركز الرابع فكان من نصيب الفنانة فاتن أحمد، التي حصلت على نسبة 12.6% عن بطولتها لمسلسلي عالي المقام وسكة سفر، بينما جاءت الفنانة سارة السعدي في المركز الخامس، بنسبة 11.3%، إذ أدت بطولة مسلسلي «عالي المقام» و«الفنر»، بينما توزع إجمالي النسب المتبقية وهي 10.5% على مجموعة النجمات اللواتي شاركن في السباق الدرامي.

كثر هن نجمات الخليج اللواتي استطعن أن يتألقن على الشاشة الصغيرة، وفي رمضان هذا العام قدمت الفنانة سعاد عبدالله أداءً لافتاً في مسلسل «ناطحة سحاب» نصبها ملكة على العرش بنسبة 23%، ومنحها الجمهور أفضل فنانة خليجية، لتأتي من بعدها الفنانة هدى حسين بطلة مسلسل «من شارع الهرم إلى..»، وقد حظيت بحب الجمهور الذي منحها نسبة 22% في الاستفتاء، أما في المرتبة الثالثة فحلت الفنانة حياة الفهد بطلة مسلسل سنوات الجريش، بنسبة 10.6%، وتلتها الفنانة شجون الهاجري بنسبة 8.2%، عن مسلسل بيبي، فيما جاءت الفنانة إلهام الفضالة خامسة بنسبة 6.1% عن دورها في مسلسل أمينة حاف 2، وتلتها هيا عبدالسلام بنسبة 4% عن دورها في مسلسل «عائلة عبدالحميد حافظ»، بينما توزع إجمالي النسب المتبقية وهي 26.1% على مجموعة النجمات اللواتي شاركن في السباق الدرامي ومن بينهن زهرة الخرجي.

على المستوى العربي، لم يخفت وهج النجمات، وعلى رأسهن جاءت الفنانة يسرا التي تألقت في مسلسل أحلام سعيدة، وهو الذي جعلها تتربع على عرش قائمة أفضل فنانة عربية، بعد حصولها على نسبة 23%، فيما اختارت الفنانة نيللي كريم مسلسل فاتن أمل حربي ليكون حصانها الرابح، لتحتل المركز الثاني بنسبة 16.3%، بينما جاءت الفنانة أسمهان توفيق ثالثة بنسبة 15.5% عن دورها في مسلسل بيبي، فيما حلت الفنانة سلاف فواخرجي في المركز الرابع بنسبة 12.1% عن دورها في مسلسل «مع وقف التنفيذ»، أما في المركز الخامس فجاءت كاريس بشار بنسبة 11.1% بعد تألقها في مسلسل «كسر عضم»، وتلتها روجينا بنسبة 10.5% عن دورها في مسلسلي «انحراف» و«كيد الحريم»، بينما توزع إجمالي النسب المتبقية وهي 11.5% على مجموعة النجمات اللواتي شاركن في السباق الدرامي ومن بينهن نسرين طافش.

كرتون وبرامج

حضور المسلسلات الكرتونية في الساحة الفنية لم يكن أقل من الدراما، فقد استطاعت أن تحوز انتباه الجمهور، محققة نسب مشاهدة مرتفعة، وفي هذا السياق نجح الموسم 16 من «شعبية الكرتون» في التفوق واحتلال المركز الأول كونه أفضل عمل كرتوني، بعد حصوله على نسبة 55.5% من مجمل الأصوات، وحل مسلسل «بكار» ثانياً بنسبة 24.5%، وتلاه مسلسل «يحيى وكنوز» في المرتبة الثالثة بنسبة 20%.

في حين واصل برنامج «قلبي اطمأن 5» حجز مقعده في الصف الأول بوصفه أفضل برنامج تلفزيوني بعد حصوله على نسبة 37.6% في استفتاء البيان الدرامي، تلاه في المرتبة الثانية برنامج «دروب 9» بنسبة 13.4%، أما برنامج «الراوي 12» فقد جاء ثالثاً بنسبة 12.4%، أما برنامج «بصمات 5» فجاء رابعاً بنسبة 11.6%، بينما كان المركز الخامس لبرنامج «حديث الإمام الطيب» بنسبة 9.2% وتلاه في المركزين السادس والسابع برنامجا «إسلامنا حضارة» و«أول مرة»، بنسب 8.7% و7.1% على التوالي.

أفضل مخرج.. رؤية بصرية

مجموعة كبيرة من المخرجين تنافسوا على تقديم رؤاهم عبر عديد الأعمال المشاركة في ماراثون الدراما، وبحسب نتائج الاستفتاء، تفوق المخرج تيم الطويل على أقرانه محتلاً المرتبة الأولى بعد حصوله على نسبة 16.3%، وجاء باسم شعبو في المرتبة الثانية بنسبة 13.4%، أما في المرتبة الثالثة فحل المخرج محمد سمير بعد أن حاز نسبة 10%، في حين جاءت المخرجة رشا شربتجي في المرتبة الرابعة بنسبة 7.3%، وجاء في المرتبة الخامسة المخرج منير الزعبي، بنسبة 7.1%، وجاء المخرج المثنى صبح في المركز السادس بنسبة 5.2%، فيما توزعت النسب المتبقية وهي 40.7% على مجموعة المخرجين الذين تولوا دفة إخراج الأعمال الدرامية لهذا العام.

سما دبي.. صدارة القنوات

على قدر تألق الأعمال الدرامية، لمعت أيضاً شاشات القنوات الفضائية المحلية والخليجية، بما قدمته من مسلسلات وبرامج في الشهر الكريم، جعلتها تتربع على سدة قائمة أفضل قناة عرض، إذ أجمع الجمهور على تميز شاشة قناة سما دبي في رمضان 2022، مانحاً إياها حق الصدارة في قائمة الأفضل، بنسبة 26.3%، تبعها في ذلك تلفزيون دبي الذي حل في المرتبة الثانية بنسبة 22.4%، بينما جاءت قناة أبوظبي في المرتبة الثالثة بنسبة 16.8%، وتلتها قناة أم بي سي في المرتبة الرابعة بنسبة 13.9%، في حين تلاها في الترتيب تلفزيون الشارقة وسي بي سي المصرية، إذ استحوذ الطرفان على النسبة المتبقية من مكون النسبة العامة: 20.6%.

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