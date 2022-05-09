أفراد الجمهور يتوّجون الدراما الأكثر تميزاً

المصدر: دبي- غسان خروب

ت + ت - الحجم الطبيعي

على مدار 30 يوماً قدمت الدراما العربية والخليجية والمحلية، في شهر رمضان المبارك، جرعة متنوعة للجمهور، تنافست فيها الأعمال في شد انتباه الأفراد إليها، ومع انقضاء الموسم الرمضاني، ها هو وقت الحصاد يحين للمفاضلة بينها وتسمية الأكثر تميزاً بينها، بناءً على آراء أفراد الجمهور ضمن استبيان «البيان» الخاص بدراما رمضان، السنوي، والذي انحاز فيها الجمهور إلى الإبداع.

أفضل مسلسل محلي

عالي المقام 56.4%

ساعي البريد 26%

الفنر 17.6%

أفضل مسلسل خليجي

من شارع الهرم إلى.. 14.2%

نوح العين 12.1%

ناطحة سحاب 11.6%

سنوات الجريش 9.5%

عبد الحميد حافظ 9.2%.

العاصوف 3 8.9%

أفضل مسلسل عربي

الاختيار 3: القرار 11.1%

أحلام سعيدة 10.5%

كسر عظم 10.3%

العائدون 9.7%

فتح الأندلس 8.2%

أفضل فنان إماراتي

أحمد الجسمي 35.9%

الدكتور حبيب غلوم 18.9%

جابر نغموش 15.8%

جمال السميطي 15.5%

مرعي الحليان 13.9%

أفضل فنان خليجي

ناصر القصبي 30.5%

محمد المنصور 16.8%

بشار الشطي 14%

إبراهيم الحربي 10%

داوود حسين 9.2%

أفضل فنان عربي

محمد رمضان 23.9%

أمير كرارة 16.6%

سلوم حداد 15.5%

ياسر جلال 14.7%

أيمن زيدان 10%

خالد القيش 3.7%

أفضل فنانة إماراتية

فاطمة الحوسني 23%

هدى الخطيب 22.6%

أمل محمد 20%

فاتن أحمد 12.6%

سارة السعدي 11.3%.

أفضل فنانة خليجية

سعاد عبدالله 23%

هدى حسين 22%

حياة الفهد 10.6%

شجون الهاجري 8.2%

إلهام الفضالة 6.1%

هيا عبد السلام 4%

أفضل فنانة عربية

يسرا 23%

نيللي كريم 16.3%

أسمهان توفيق 15.5%

سلاف فواخرجي 12.1%

كاريس بشار 11.1%

روجينا 10.5%

أفضل مسلسل كرتون

«شعبية الكرتون 16» 55.5%

«بكار» 24.5%

«يحيى وكنوز» 20%

أفضل برنامج تلفزيوني

«قلبي اطمأن» 37.6%

«دروب 9» 13.4%

«الراوي 12» 12.4%

«بصمات 5» 11.6%

«حديث الإمام الطيب» 9.2%

إسلامنا حضارة 8.7%

أول مرة 7.1%

أفضل مخرج

تيم الطويل 16.3%

باسم شعبو 13.4%

محمد سمير 10%

رشا شربتجي 7.3%

منير الزعبي 7.1%

المثنى صبح 5.2%

أفضل قناة تلفزيونية

سما دبي 26.3%

تلفزيون دبي 22.4%

«أبوظبي » 16.8%

«أم بي سي » 13.9%

«الشارقة» و«سي بي سي» المصرية 20.6%

أفضل منصة تدفق رقمية

شاهد 50%

أوان 23.9%

ADtv 13.9%

مرايا 12.2%