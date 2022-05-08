بسبب كلب أنوشكا.. تغريم شخص أكثر من 15 ألف جنيه

المصدر: البيان

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حكم القضاء المصري، اليوم، بتغريم متهم 15 ألفاً و100 جنيه بعد مهاجمة كلبه كلب الفنانة أنوشكا.

وكان خلاف نشب بين الفنانة والمتهم أثناء الواقعة، أسفر عن اعتداء المتهم بالسب والقذف على أنوشكا، حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري.

وحررت أنوشكا محضراً، في نوفمبر الماضي، ضد المتهم الذي يقطن في المدينة السكنية التي تقطنها.

وقالت، في بلاغها، إنها طالبت جارها بأن يقوم بربط الكلب، إلا أنه لم يتقبل كلامها، وتطور الأمر إلى اعتدائه عليها بالسب والقذف، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت، لتقضي المحكمة بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه، و100 جنيه، و5 آلاف جنيه، عن ثلاث قضايا متعلقة بالواقعة.