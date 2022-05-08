وفاة رسام قصص الأبطال الخارقين جورج بيريز

المصدر: أ ف ب

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توفي رسّام الشرائط المصوّرة الأمريكي جورج بيريز الذي برز في مجال قصص الأبطال الخارقين مِن دارَي "مارفل" و"دي سي" للنشر، عن 67 عامًا جرّاء إصابته بسرطان البنكرياس، على ما أعلن قريبون منه السبت.

وكتبت صديقته كونستانس إيزا في صفحته على فيسبوك "لقد رحل جورج أمس بسلام في منزله وبجانبه زوجته منذ 490 شهراً وعائلته".

وكانت بدايات جورج بيريز لدى "مارفل" في سبعينات القرن العشرين، وركّز عمله على "أفنجرز" و"فانتاستيك فور".

وتعاون لاحقاً مع "دي سي"، أبرز دور النشر المنافسة لـ"مارفل" في هذا المجال، ومن أعماله لها "تين تايتنز"، وساهم كذلك في في إعادة إطلاق "ووندر وومان" في أواخر الثمانينات. ولاحظت "دي سي" عبر تويتر أن مساهمات بيريز كانت "أساسية في تعزيز مكانتها وتطوير تاريخها "الطويل والغني".

أما "مارفل" فعلقت على وفاة بيريز بمنشور جاء فيه "عائلتنا حزينة على خسارته".

وأعلن جورج بيريز اعتزاله الرسم عام 2019 لأسباب صحية.