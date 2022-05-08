ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أبوهشيمة

المصدر: البيان

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حسمت الفنانة المصرية الجدل المثار حول هدايا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وأكدت الفنانة ياسمين صبري أنها تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يوم 17 ابريل عام 2020 ، بدون مهر أو مؤخر صداق.

ونقل موقع «صدى البلد» عن الفنانة ياسمين صبري قولها إن أبو هشيمة كان زوجا كريما معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجئها بالهدايا ، ولكن ما قيل حول حصولها على 15 مليون جنيه كلام غير صحيح.

ونفت تماما صحة ما تردد عن ما نشر حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنعا للملابس و امتلاكها 24 سيارة ، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح. وقالت أن فترة الزواج كانت سلسة ، وأنها تكن له كل الاحترام ، مشيرا إلى أن الانفصال تم في هدوء وتم التوافق عليه.

وكانت النجمة ياسمين صبري قالت بعد الانفصال عن رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة ان كل شيء قسمة ونصيب.

وقالت ياسمين صبري في أول تعليق بعد انفصالها: "كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء".