ضبط يخت لأحد مشاهير التواصل الاجتماعي في الكويت محملاً بـ 700 زجاجة خمر

المصدر: البيان

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ضبط عناصر الجمارك الكويتية يختاً لأحد مشاهير «التواصل الاجتماعي»، على متنه نحو 700 زجاجة من خمور متنوعة، وأحالوا المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

ووفق مصدر، تمكن عناصر الإدارة العامة للجمارك من ضبط اليخت، حيث عثروا بعد تفتيشه على 700 زجاجة خمر متنوعة.

وفي وقت لاحق، أصدرت الإدارة العامة للجمارك بياناً يؤكد ما نشرته «الراي» حول الضبطية.

وذكرت الجمارك في البيان أنه تم ضبط الخمور داخل يخت يستقله مواطن ومقيم، وذلك بعد ورود معلومات من إدارة البحث والتحري الجمركي وبالتنسيق مع إدارة جمارك الموانئ الجنوبية، وأنه على الفور تم التنسيق مع وزارة الداخلية - الإدارة العامة لخفر السواحل لاستكمال باقي الإجراءات وحصر الكميات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، ثمّن مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد على يقظة منتسبي الجمارك وجميع الجهات التي شاركت معهم، مؤكداً أن رجال الجمارك وبخبرتهم العريقة والعوامل المساعدة لهم من أجهزة متقدمة بالمرصاد لجميع المهربين الذين يستهدفون الكويت بكل شر.