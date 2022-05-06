الداعية المصري أحمد عمر هاشم يخضع لعملية جراحية

المصدر: البيان

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دخل عالم الدين المصري الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، اليوم، إلى المستشفى.

وذكر موقع «صدى البلد» الإخباري أن هاشم سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في الفخذ وشرخ في الحوض.

وأوضح أن العملية الجراحية ستستغرق ثلاث ساعات في مستشفى الفؤاد بمدينة نصر في القاهرة.

من جهته، اطمأن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هاتفياً، على أحمد عمر هاشم.

وأعرب شيخ الأزهر عن تمنياته له بالشفاء، داعياً المولى عز وجل أن يجعل هذه الإصابة في ميزان حسناته، وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقماً، وأن يرزقه دوام الصحة والعافية.