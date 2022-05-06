قلق حول صحة الفنانة المصرية دينا

المصدر: البيان

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أثارت الفنانة المصرية دينا، خلال الساعات القليلة الماضية، القلق حول حالتها الصحية.

وأعلنت دينا أنها خضعت هي ونجلها علي لبعض الفحوص الطبية، لكنها لم توضح سبب هذه الفحوص.

وقالت، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «أنا وعلي بنعمل شوية تحاليل»، مرفقةً صورة من الحدث.

يُذكر أن دينا شاركت، خلال شهر رمضان الماضي، في مسلسل «ملف سري»، إلى جانب النجوم: هاني سلامة، ومحسن محيي الدين، وماجد المصري، وشيرين، وإدوارد، ومادلين طبر، ونضال الشافعي، وعائشة بن أحمد، وكارولين عزمي، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسين البلاسي، وإنتاج شركة «فنون مصر».