مأذون شرعي: انفصال أبوهشيمة عن ياسمين صبري يكلف 296 مليون جنيه

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال المأذون الشرعي مصطفى صالح عبر صفحته على فيسبوك إن تكلفة طلاق ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبوهشيمة تكلف 296 مليون جنيه.

ودون المأذون الشرعي عبر صفحته معلقاً: انفصال أحمد أبو هشيمه عن ياسمين صبري تكلفته 296 مليون جنيهمؤخر 15 مليون جنية وفيلا بالتجمع بـ 77 مليون و2 سيارة بـ 12 مليون ومجوهرات بـ 138 مليون جنية وشقة بالدور الرابع بالشيخ زايد بـ 54 مليون بمحتوياتها .

وكان خبر انفصال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والفنانة ياسمين صبري، قد ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.

وقبل ذلك انتشرت أخبار طوال الأشهر الماضية عن انفصالهما، والتي نفاها الزوجان آنذاك، لكن هذه المرة أكدت الفنانة الشهيرة الطلاق الذي أنهى زيجة استمرت أكثر من عامين.

ورغم تداول شائعة انفصال الزوجين قبل أشهر، لكن مواقع إخبارية مصرية، أكدت الأربعاء، صحة النبأ، إذ نقلت عن مصادر مقربة من الطرفين، أن الطلاق جاء في إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالود للآخر.

وأوضحت مصادر أن الطلاق سببه اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين، لكن أكدت في الوقت نفسه، أن رجل الأعمال الشهير سيستمر في دعمه للفنانة ياسمين صبري خلال الفترة المقبلة؛ نظراً لاستمرار العلاقة الودية بينهما.

وعلى جانب آخر، وقع اختيار النجمة ياسمين صبرى، على السيناريست أيمن وتار لكتابة فيلمها الجديد "شغل عصابات" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى السينما، حيث بدأ وتار فى كتابة سيناريو الفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأسابيع المقبلة.

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت فى بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسنى، مروى عيد، كارولين عزمى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام.