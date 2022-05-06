منشور جديد من أبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

المصدر: البيان

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نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، رسالة جديدة لمتابعيه عبر السوشيال ميديا، وذلك بعد ساعات قليلة من انتشار أخبار انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

ونشر أبو هشيمة، منشور عبر (ستوري) حسابه على "إنستجرام"، وعلق: " الطريقة الوحيدة لتحقيق نتائج مذهلة، هى أن تعشق العمل الذي تقوم به".

وكان مصدر مقرب من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أكد انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري منذ فترة.

يذكر أن ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، واستمر زواجهما عامين، وخلال هذه الفترة قدمت عملا واحدا هو مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان 2020.