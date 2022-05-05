محمد فراج وبسنت شوقي يعلنان موعد زفافهما

المصدر: البيان

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أعلن الفنانان المصريان محمد فراج وبسنت شوقي الموعد المقرر لإقامة حفل زفافهما.

ونشرت بسنت، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»، صوراً وفيديوهات تُظهر استعدادات الاحتفال الخاص مع أصدقائهما المقربين، مشيرةً إلى أن الزفاف سيُقام غداً.

ونشر فراج، عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»، صوراً جديدة له مع بسنت في دبي أثناء عطلة عيد الفطر.

وعلَّق قائلاً: «كل سنة واحنا كلنا طيبين، عيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم».

يُذكر أن محمد فراج شارك بصفته ضيف شرف، خلال شهر رمضان، في مسلسل «العائدون».

كما قدَّم مع بسنت شوقي مسلسلاً إذاعياً بعنوان «كمال اصطناعي»، إلى جانب النجوم: سامي مغاورين، وعلي قنديل، وفاطمة محمد علي، والمسلسل قصة وسيناريو الشاعر مصطفى إبراهيم، ومن إخراج زهرة رامي.