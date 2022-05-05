غادة عبد الرازق تثير الجدل بين جمهورها في أحدث ظهور

المصدر: البيان

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أثارت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، حالة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها بجسم نحيف، وظهر على وجهها وجسدها فقدان شديد للوزن.

وجاءت تعليقات الجمهور على أحدث ظهور لها، كالتالي: "خسيتي أوي كده ليه، وأنا بحبك بس اتغيرتي"، "الرفع بزيادة في الست بيضيع جمالها"، "كده أوفر يا ست غادة الإستايل غير لائق"، "ليه الرجيم القاسي ده"، "ما عرفتك والله، خاسة أوي" ، "انتي قمر في كل حالاتك بس خاسة أوي، ومخليكي مش حلوة، وربنا يفرحك" ، "أنا مش مصدق إن دي غادة عبد الرازق" ، "شكلك إتغير أوي لما خسيتي"، وفقا لموقع مصراوي.

وتتواجد غادة عبدالرازق، حاليا في إيطاليا، بصحبة عائلتها وأسرتها وزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وكانت غادة عبدالرازق، كشفت مؤخرا عن رأيها في إجراء عمليات التجميل.

وقالت في حوار لها ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "التفكير في عمليات التجميل بالنسبة لي حسب الدور، لو الدور تطلب مني ملعبش في ملامح وشي مش بعمل أي حاجة، حتى لو عندي خطوط ولا حاجة، بقول لأ سيبيها تظهر".

أضافت: "لو الدور يتطلب لبس ومكياج وكده، ممكن أعمل في وشي حاجة، أو أكبر بوقي مثلا، حاجات بسيطة، لكن مقدرش ألعب في ملامح وشي، لأني عملت مرة عملية سودة من سنتين عند دكتور بوظت وشي، قعدت سنة ونصف بظبط في وشي بعدها".

وكانت آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق، مسلسل "لحم غزال"، وهو من بطولة: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، شريف الدسوقي، يوسف وائل نور، عارفة عبد الرسول، مي سليم، رحاب الجمل.