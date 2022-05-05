أحلام تحيي حفلة العيد بمسرح الدانة البحريني

المصدر: المنامة - البيان

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احتفل مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، بمناسبة حلول عيد الفطر بأسلوب مذهل، وذلك بإقامة حفل غنائي مبهر للفنانة أحلام، يوم الثلاثاء الماضي. وشهدت فقرة الترفيه قبل الحفل الموسيقي، جلسة حية للعزف على آلة العود والعرضة التقليدية، وتميزت هذه الفعالية بأجواء احتفالية رائعة، واستقطبت جمهوراً كبيراً من أجيال مختلفة.

وقدمت الفنانة أحلام عرضاً أسطورياً، أبرز مكانتها على أنها «ملكة» الترفيه العربي. حيث كانت دوماً تحظى بمكانة فنية مرموقة ومحبوبة من قبل جمهورها، بسبب أدائها الفني والموسيقي الاستثنائي، وكذلك ظهورها التلفزيوني المتميز، ولم تخيب أحلام آمال معجبيها، وتم بث عرضاً لصوتها الرخم، وطريقة دمجها بين الموسيقى العربية التقليدية والحديثة. وتضمن الحفل بعضاً من أكثر أغانيها الشعبية والكلاسيكية الخالدة، وقدمت أداءً أنيقاً وفريداً يعكس نجوميتها الواسعة.

عرض حي

وسبق أداء أحلام في مسرح الدانة، عرض حي للعرضة التقليدية، بالإضافة إلى جلسة عود حية، والتي جذبت الزوار الصغار والكبار، في أجواء احتفالية قل نظيرها. هذا المزيج من التقاليد وتأثيرات الصوت والإضاءة العصرية، ومشاعر العيد السعيدة، جعلها ليلة مناسبة للعائلة، بحيث تبقى معها للذكرى.

بعد انتهاء الحفل، عبّرت الفنانة أحلام عن سعادتها البالغة لإحياء هذا الحفل الغنائي في مسرح الدانة، متوجهة بالشكر إلى منظمي الحفل، على إنجازهم وجهودهم الجبارة، التي أدت إلى نجاح الليلة.