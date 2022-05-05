تعليقات طريفة من الجمهور حول انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة

المصدر: البيان

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تصدرت الفنانة ياسمين صبري، تريند "جوجل" و"تويتر"، بعد انتشار خبر انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خلال الساعات الماضية.

وأثار طلاقهما المفاجئ حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي فهناك من يرى أن الانفصال أصلح لـ "ياسمين" لأنها لم تشعر بالإرتياح مع أبو هشيمة، بينما تمنى البعض الآخر عودتهما لبعض مرة أخرى لأنهما يليقان ببعض.

وكان مصدر مقرب من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أكد انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري منذ فترة.

وقال المصدر وفقا لموقع مصراوي إن الخلافات بينهما ليس لها علاقة بالتمثيل، والانفصال تم بهدوء منذ فترة، كما أن "ياسمين" سافرت الفترة الماضية 3 مرات لأوروبا بمفردها.

وجاءت تعليقات الجمهور على انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة، كالتالي: "ياسمين صبري.. حد يطلق القمر دي" ، "ده ربنا نجدها نوسة بصراحة، الست الـ body language بتاعتها طول الجوازة دي فيها خوف و عدم ارتياح، الحمد لله اللي نجاها والله" ، "ياسمين تستاهل كل خير الحقيقة وباين إنها ماكنتش مبسوطة معاه، ربنا يعوضها خير هي شخص طيب وجميل" ، "ربنا يوفقها، إختار الصح ليها وفرحانة ليها بهذه الخطوة، كان باين فيها الفرق ياسمين قبل وبعد الزواج.. ياسمين إنسانة عندها طموح وشغف ومستحيل تتقيد أو تقبل بغير استقلاليتها وهذا واضح من شخصيتها، عودة ميمونة لياسمين نرجع نشوف ضحكتها الباهية".

ومن بين التعليقات أيضا: "خبر طلاقهم زعلني، قد إيه لايقين لبعض .. اللهم أصلح بينهم" ، "مكنتش سعيدة معاه، وده كان واضح من زمان، الحمد الله أخذت الخطوة الصح وترجع تفرح بحياتها وتنور شغلها"، "أبو هشيمة وياسمين صبري انفصلوا ، ودي فرصة ذهبية لأي تايجر حتى لو كان تايجر مربوحة" ، "أنا لو من أبو هشيمة أتجوز چورچينا" .

يذكر أن ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، واستمر زواجهما عامين، وخلال هذه الفترة قدمت عملا واحدا هو مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان 2020.

وحرص الثنائي الشهير خلال فترة زواجهما على الظهور والمشاركة في عدد من المناسبات، ونشر صورهما من رحلاتهما حول العالم.