بعد طلاقها من أبوهشيمة .. سعر خاتم ياسمين صبري الذي أثار الجدل

المصدر: البيان

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تصدر اسم الفنانة المصرية ياسمين صبري، مواقع التواصل في مصر مساء أمس بعد انتشار خبر انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أعلن ارتباطه رسميًا بالفنانة ياسمين صبري، منذ عامين، قبل أن يتم عقد قرانهما، إذ نشر حينها صورة عبر خاصية "ستوري"، على "إنستغرام" ظهر فيها ممسكا بيد خطيبته.

الخطوبة

في أول مرة أثار فيها خاتم الزواج جدلًا عندما وقعت ياسمين صبري ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، وحينها علّق "رامز" قائلًا: "أهو يا جدعان خاتم الفرح أهو"، قبل أن يخلعه من يديها خوفًا من سقوطه أثناء تعرضها للمقلب الذي يعتمد على تحريك الكرسي للأعلى والأسفل ويمينًا وشمالًا بقوة، وقال مازحًا: "الخاتم اللي مدوخ مصر كلها".

الخاتم بيد رونالد

حالة الجدل الثانية التي أثارها الخاتم كانت بسبب تداول صورة لنجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو وهو يرتدي الخاتم ذاته. وبالبحث عن تاريخ الصورة اكتُشف أن اللاعب ارتدى الخاتم قبل أن ترتديه النجمة المصرية في حفل خطبتها.

سعر خاتم الخطوبة:

والخاتم الذي ارتدته ياسمين صبري، تصميم خاص عيار 5.8 قيراط، من Diam Jewellery، عبارة عن ماسة كبير الحجم مزين بإطار باللون الذهبي، بلغ سعره نحو 200 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 3 ملايين جنيه.