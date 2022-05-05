أول تصريح من والد ياسمين صبري بعد طلاقها من أبو هشيمة

المصدر: البيان

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علق أشرف صبري، والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، على طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مشيرا إلى أنه لا يعلم أي شيء عن ذلك الأمر.

وأوضح والد ياسمين صبري أنه علم بخبر انفصالهما من خلال المواقع الإخبارية والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا: "ليس لدي تعليق على انفصالها"، وفقا لصحيفة الوطن.

وكانت ياسمين صبري كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد انتشار أخبار انفصالها، "الحمدلله على كل شئ"، كما أرفقت المنشور بقلب مكسور، ومن الجدير بالذكر أن الثنائي قاما بحذف جميع الصور التي تجمعهما من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأكيدا على خبر انفصالهما.

ويذكر أن الثنائي ياسمين صبري وأبو هشيمة احتفلا بعقد قرانهما في أبريل عام 2020 في حفل بسيط وسط حضور بعض أقاربهما وأصدقائها المقربين بسبب انتشار جائحة كورونا في ذلك الوقت.