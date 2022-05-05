كشف حيثيات طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة وآخر صورة جمعت الطرفين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت مصادر خاصة أن انفصال الزوجين أحمد أبو هشيمة والفنانة المصرية ياسمين صبري تم بطريقة حضارية.

وكشفت المصادر أن الطرفين اتفقا على الانفصال بعد عامين من الزواج، موضحة أن "أبو هشيمة وصبري اتفقا على الانفصال بشكل حضاري، لاسيما في ظل مكانتهما المجتمعية حيث يعتبر أبو هشيمة أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، وتعتبر ياسمين صبري على رأس نجوم الصف الأول في السينما والدراما المصرية". وفقاً لموقع "القاهرة 24".

وأضافت: "اتفق الطرفان على أن يظلا أصدقاء وتجمعهما علاقة جيدة، لاسيما أن الانفصال تم بشكل حضاري وأن يتواصلا بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة"، موضحة أنهما "قاما بإنهاء كل التفاصيل المادية المترتبة على الطلاق".

وقبل إعلان خبر انفصال ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة، نشرت صبري صورا من داخل فيلاتها، خلال حفل إفطار في رمضان الماضي وتظاهرت بعدم وجود أي شيء حتى اللحظات الأخيرة.

وفي 17 أبريل 2020، أعلن أبو هشيمة زواجه من الفنانة ياسمين صبري وسط حالة من التكتم والبعد عن وسائل الإعلام، واقتصر حفل الزفاف على أسرة العروسين حيث غاب نجوم الفن والشخصيات العامة عن الحفل بسبب جائحة كورونا.