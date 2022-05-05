انفصال ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بعد قرابة عامين من الزواج

المصدر: البيان

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قال موقع صدى البلد الإخباري المصري إن النجمة المصرية ياسمين صبري قد انفصلت عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد قرابة عامين من الزواج.

وقال الموقع نقلا عن ياسمين صبري إن الانفصال قد تم بالفعل "مؤكدة أنها تكن له كل احترام".

وقالت وسائل إعلام إن صبري وأبو هشيمة قد حذفا الصور، التي تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون الرد على أنباء الانفصال بشكل رسمي.

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد أعلنا زواجهما في العام 2020، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين، إذ اكتفيا بهذا التجمع العائلي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقتها.

وحرص أبو هشيمة وياسمين صبري، على إصدار بيان حينها كان نصه: «تقديراً لمحبة الناس ومَن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عقد قراننا الذي أعلنا عنه الشهر الماضي، وسط أجواء عائلية بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيدا لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون».