عادل إمام ينقذ صحفياً من سطو مسلَّح

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسبَّب الفنان المصري الكبير عادل إمام، بدون قصد، في إنقاذ كاتب صحفي شهير من سطو مسلَّح تعرَّض له.

وأوضح الكاتب الصحفي المصري ياسر الزيات أن اسم «الزعيم» بشهرته الواسعة أنقذه من ذلك الموقف الخطير.

وقال الزيات، أمس، عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: «أنقذني عادل إمام من سطو مسلح (تثبيت) في تونس».

وأضاف: «قلت للي حاطط المطواة في جنبي، بهزار: أنا مصري، يعني هتلاقي معايا إيه تاخده. وضحكت».

وتابع: «فضحك وسألني: بتشوف عادل إمام؟ قلت: طبعاً، يومياً تقريباً، ده جاري وحبيبي. قال لي: طيب سلِّم لي عليه. وما تمشيش لوحدك تاني بعد الساعة 7».

جاء ذلك تعليقاً على تغريدة نشرها الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على حسابه في «تويتر»، وعبَّر فيها عن عبقرية عادل إمام.

وقال الحلفاوي: «لو أردنا أن نلخص عبقرية وموهبة عادل إمام وتاريخه، لن نجد أفضل من الفصل الثاني في مسرحية (شاهد ما شافش حاجة)».

وأضاف: «مخرج العرض الراحل العزيز هاني مطاوع كان قد قال لي أثناء البروفة: أنا ما عملتش حاجة في الفصل الثاني، ده بتاع عادل 100%».