رحيل الممثل الفكاهي الجزائري محمد حزيم

المصدر: البيان

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توفي، اليوم الأربعاء، الفنان والممثل الفكاهي الجزائري محمد حزيم عن عمر 70 عاما. بالمستشفى العسكري الجهوي لوهران بعد أن ساءت حالته الصحية إثر إصابته بقصور كلوي، بحسب وسائل إعلام محلية.

الراحل محمد حزيم أحد الفنانين البارزين في مجال التمثيل، وارتبط اسمه بفرقة بلا حدود، التي اشتهرت بتمثيلياتها الفكاهية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

وتتمثل أبرز أعمال الفنان الراحل، في بلاحدود، طبیب بوسنیس، معاك يا لخضرا، دار المكي، المتسولة، ليزميقري، حراقة، الطبيب، التبذير، حيدو ميدو، عايلة هايلة، بدون تأشيرة، دار الجيران، الفقير والغني، بوضو، النية والحيلة، صفي وشرب، مهمة بلاحدود.