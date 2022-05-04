أول تعليق من محمود المهدي على قرار غلق حساباته

المصدر: البيان

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أعرب محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، عن استيائه من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر غلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب المهدي، اليوم، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الشخصي على «إنستغرام»: «قفلوا لي الفيس والتيك توك، وبيحاولوا يقفلوا الإنستغرام، عشان قلت كلمة حق، واتكلمت عن الفضايح اللي بتحصل تحت علم أشرف».

وأضاف: «لما حسابي يتقفل كمان أقفلوا حساب اللي بيهاجم الإسلام، واللي بيقدموا فن يسيء للأجيال، والست اللي بتطلع تنشر الرذيلة».

كان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، قد أعلن عن وصول رد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على شكوى نقيب الممثلين بخصوص محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة بسبب إساءته إلى الفنانات.

وقرر المجلس إغلاق حسابي المهدي على «فيسبوك» و«إنستغرام»، وأرسل خطاباً إلى أشرف زكي، نصه: «بالإشارة إلى الشكوى المقدمة من سيادتكم، ضد الأستاذ محمود المهدي لنشره على حسابيه بموقع فيسبوك وإنستغرام عدة منشورات تتضمن تشهيراً وطعناً في الأعراض، وتهديداً بنشر إساءات تخص عدداً من الفنانات، ومنهن الفنانة إلهام شاهين، يرجى التفضل بالعلم أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الأستاذ كرم جبر، فحص كل الشكاوى المشار إليها، وقرر في جلسته المعقودة بتاريخ 7 / 4 / 2022 إغلاق حسابي محمود المهدي على فيسبوك وإنستغرام، وذلك لخرق الأكواد والمعايير الإعلامية، وبث حساب محمود المهدي منشورات تمثل سباً وقذفاً وترصداً بالشاكين والإساءة لمهنة الفن والقائمين عليه».