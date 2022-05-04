فنان شهير يتعرَّض للاعتداء على خشبة المسرح

المصدر: أ ف ب

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تعرض الممثل الكوميدي الأمريكي ديف شابيل لاعتداء على خشبة المسرح خلال عرض فكاهي في لوس أنجليس مساء أمس، على ما أفادت شرطة المدينة الكبرى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكان الممثل الكوميدي يحضر مهرجان "Netflix Is A Joke" الذي أقيم في قاعة هوليوود بول، عندما صعد رجل من الجمهور على خشبة المسرح وتعرض له بضربة حاول من خلالها طرحه أرضاً، بحسب مقطع فيديو عن الحادثة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يُعرف على الفور الدافع وراء الهجوم.

وأكدت شرطة لوس أنجليس الواقعة، وقالت إن المهاجم كان يحمل مسدساً زائفاً كما كان مزوداً بسكين.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد حاول استخدام السكين مع الممثل الكوميدي الذي لم يصب بأذى.

وقالت الشرطة إن المشتبه به البالغ 23 عاماً وُجهت إليه تهمة "الاعتداء بسلاح فتاك"، مع كفالة حُددت بمبلغ 30 ألف دولار.

وأظهرت مقاطع فيديو المهاجم وهو يُنقل على حمالة ثم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ناطقة باسم الشرطة.

وقالت مراسلة موقع "بازفيد" بريانا ساكس التي كانت حاضرة في العرض، إن المهاجم تعرض بدوره لهجوم من عشرة أشخاص على الأقل بعد تعرضه بالضرب لديف شابيل.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، بعد الهجوم على ديف شابيل ليلة الثلاثاء، ظهر كريس روك الذي كان يشارك في المهرجان نفسه، على خشبة المسرح مع شابيل، وقال له: «ألم يكن ذلك ويل سميث؟».