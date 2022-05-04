فريدة سيف النصر تناشد الجماهير الدعاء لنجلها

المصدر: البيان

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ناشدت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر الجماهير الدعاء لنجلها.

وأوضحت فريدة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن نجلها مصاب بالتهاب في جدار القلب.

وقالت: «مش عارفة أنام من امبارح.. يعني إيه التهاب في جدار القلب».

وأضافت: «ربنا يشفيك ويعافيك يا نور عيني.. يا رب طمني على ابني».

يُذكر أن الفنانة شاركت، خلال السباق الرمضاني لعام 2022، في مسلسل «رانيا وسكينة»، إلى جانب النجوم: روبي، ومي عمر، وأحمد خالد صالح، وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.