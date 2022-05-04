حكيم ينشر صورة له مع السيسي.. ما القصة؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر الفنان المصري حكيم على صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات انستغرام صورة تجمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكتب عليها معلقا:" "مين صاحي دلوقتي علشان يقول للمصريين كل سنة وأنتم طيبين، تشرفت وسعدت بوجودي مع الأب والرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد الفطر الرائعة التي ضمت أسر الشهداء وأصحاب الهمم وكافة فئات المجتمع.. كل سنة وحضرتك طيب يا ريس وعيد سعيد على كل المصريين".

وصدر لحكيم مؤخراً ، أغنية أنا مين ، والتي لاقت نجاحاً ، وحقتت نصف مليون مشاهدة بعد مرور 18 ساعة على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأغنية "أنا مين" من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج، توزيع أشرف البرنس.