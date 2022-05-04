رئيس دولة يوجه انتقادات لاذعة لليوناردو دي كابريو والسبب!

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو إلى التوقف عن تضخيم مشاكل الأمازون، ووجه إليه انتقادات لاذعة داعياً إياه إلى السكوت.

وصرّح بولسونارو بهذا الشأن قائلا: "كان يتعين على دي كابريو أن يعلم أن مديرة منظمة التجارة العالمية نفسها صرّحت بأنه من دون الأعمال التجارية الزراعية البرازيلية، ستكون هناك مجاعة في العالم. لذلك سيكون من المستحسن على دي كابريو أن يغلق فمه بدلا من التحدث بهذا الهراء". وفقاً لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأشار الرئيس البرازيلي إلى منشورات الممثل الأمريكي، الذي لفت فيها الانتباه في شبكات التواصل الاجتماعي إلى مشكلة الحرائق في غابات الأمازون، وقال بولسونارو إن هذه المنشورات كانت مصحوبة بصور فوتوغرافية يعود تاريخها إلى عشرين عاما مضت.