ما هو شرط توفيق عبد الحميد للتراجع عن اعتزال الفن؟

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري، توفيق عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، عن الشرط الوحيد لتراجعه عن قراره الأخير بشأن اعتزاله الفن.

وذكر الموقع الإلكتروني في الفن، مساء اليوم الثلاثاء، أن عبد الحميد قد يتراجع عن قرار اعتزاله الفن الذي أعلنه قبل فترة، موضحا أن هذا التراجع مرهون بشرط واحد، ويتمثل في تحسن حالته الصحية.

ونقل الموقع عن الحساب الرسمي لتوفيق عبد الحميد على "فيسبوك" توجيهه رسالة جديدة إلى جمهوره اعتذر فيها عن عدم ظهوره في أي حوارات صحفية أو لقاءات أو مقابلات تلفزيونية خلال الفترة المقبلة.

وقال الفنان المصري:" قرار الاعتزال قابل للتراجع، لكن هذا مرهون أولا بتحسن حالتي الصحية".

ويذكر أن قرار توفيق عبد الحميد بالاعتزال قد جاء بعد مشاركته في مسلسل "يو تيرن"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، حيث كتب قبل الانتهاء من تصوير آخر مشاهده في المسلسل: "أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا".

ويشار إلى أن مسلسل "يوتيرن" من بطولة توفيق عبد الحميد، وريهام حجاج، وكريم قاسم، محمود حجازي، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة، إنتاج جمال العدل.