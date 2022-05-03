«يا محبي».. جديد طارق المنهالي في عيد الفطر

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي أغنيته الجديدة «يا محبي»، على قناته الرسمية في منصة يوتيوب. وتتميز أغنية المنهالي بطابعها الرومانسي الكلاسيكي، معايداً من خلالها جمهوره ومتابعيه بأيام عيد الفطر المبارك. أغنية «يا محبي» رؤية للفنان طارق المنهالي، ومن كلمات معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، المستشار الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة، ومن ألحان الفنان والملحن الأردني حسام الشيخ وتوزيع المايسترو محمد القحوم وميكس وماستر علي رمضان وتحت إشراف عام الفنان فادي الساري، فيما شارك في إخراج الفيديو طلال الزعابي وكتب الخط العربي للقصيدة الخطاط العالمي عارف الزبيدي ونالت أغنية الفنان الإماراتي، بعد إصدار الفيديو الخاص بها على موقع يوتيوب، تفاعل جمهوره في أقل من 24 ساعة، وحملت الأغنية مشاعر كبيرة في العشق والغرام. وهنأ المنهالي الجمهور العربي بحلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يجعل العيد سعيداً ومباركاً على جميع الأمة في العالم أجمع. وجاء في مطلع الأغنية:

يــا محبي كيف أعبر عن غــلاك

كيف قلّي في كلامي ابتــدي

ومن جانب آخر ترك الفنان طارق المنهالي بصمة مميزة من خلال مشاركته بعزف وغناء النشيد الوطني لدولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي في قبّة الوصل، بعوده النادر الذي أبهر الحضور بجمالية تصميمه.