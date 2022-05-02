كيف ردت الفنانة لطيفة على انتقادات حلمي بكر؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ردت الفنانة التونسية لطيفة على انتقادات الموسيقار المصري حلمي بكر في تغريدة مؤثرة على حسابها في تويتر قالت فيها: "انت قسوت يا أستاذ يا كبير ولك ورغم قسوتك انا بحبك وبحب أعمالك الحلوة، وانا قلبي كبير ومسامح ولا يهمك وربنا يديك القوة والصحة انت فنان كبير وبحترمك".

وكان الفنان حلمي بكر قد وجه انتقادات عديدة للفنانة التونسية وذلك أحدث ظهور له خلال استضافته في برنامج "مراحل" والذي يقدمه الإعلامي علي العلياني.

وتحدث الموسيقار المصري عن سبب انتقاداته اللاذعة للفنانة التونسية وقسوته عليها قائلًا: "قسوتي على لطيفة وانتقادي لها يعني مكنتش قسوة بمعني الكلمة، كان سبب حجم النجاح الكبير الذي حققته في الأغاني المصرية، بسبب مع مرور الوقت كتير نجوم وقعوا فبقت هي البطلة عشان كده نجحت، وهي دلوقت ما بتعملش اغاني كتير".

واعتبر الجمهور أن الفنانة التونسية تعاملت باحترافية مع الانتقاد والموقف وأغلقت باب الخلافات قبل أن يتم فتحه، ووصفه عدد كبير من الجمهور ردها بـ "الراقي جدًا" مشيدين بطريقتها وأسلوبها

انت قسوت يا استاذ يا كبير ورغم قسوتك انا بحبك وبحب كل اعمالك الحلوة و انا قلبي كبير و بسامح .. ولا يهمك وربنا يديك الصحة انت فنان كبير و بحترمك #مراحل #مراحل_حلمي_بكر #sbc @SBC_Channel pic.twitter.com/favHqKet60 — Latifa Al-Tunisia (@latisol) April 30, 2022