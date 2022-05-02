تصرف مثير للجدل.. فنانة تعلن عن مسلسلها الجديد من أمام الكعبة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقدمت فنانة مصرية على تصرف من شأنه إثارة الجدل، إذ أعلنت عن مسلسلها الجديد من أمام الكعبة.

ونشرت روجينا، اليوم، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، صورة لها أمام الكعبة المشرفة، وقد رفعت هاتفها وعليه صورة "بوستر" المسلسل المقبل الذي ستخوض به موسم رمضان 2023 ويحمل اسم "ستهم".

وقالت النجمة الشهيرة: "الحمد والشكر لله، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح في مسلسل (ستهم) رمضان 2023 ببركة حرمك ارزقنا التيسير والنجاح، رائعة المؤلف ناصر عبد الرحمن والمخرج رؤوف عبد العزيز".

يُذكر أن روجينا شاركت، خلال الموسم الرمضاني الماضي، في مسلسل "انحراف"، إلى جانب النجوم: لوسي، وسميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، والعمل من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.