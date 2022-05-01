محمد عبده يعتذر عما وصف به طلال مداح وأبو بكر سالم (فيديو)

المصدر: البيان

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اعتذر المطرب السعودي محمد عبده لأسرتي الفنانين الراحلين طلال مداح وأبو بكر سالم عمّا بدر منه تجاههما خلال أحد البرامج في شهر رمضان المبارك.

وأكد عبده، خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أن الكلمات التي قالها عن الإرث الفني لمداح وسالم كانت حادة "شويتين".

وناشد "فنان العرب" جمهور الفنانين الراحلين أن يعذروه فيما قاله، مشيراً إلى أن هذه المقابلة خرجت تماماً عن نطاقها الفني في إدراك الجمهور لها.

كان محمد عبده قد قال، خلال أحد البرامج التي أذيعت في رمضان، إن أغنية "وطني الحبيب" لطلال مداح "مسروقة"، لافتاً إلى أن الراحلين أبو بكر سالم ومداح لم يتركا إرثاً وطنياً في الفن.