بعد 5 سنوات.. عودة صاحب أغنية "غانغنام ستايل" بألبوم "ساي التاسع"

المصدر: يونهاب

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاد المغني الشهير الكوري الجنوبي "ساي"، صاحب الفيديو واسع الانتشار "غانغنام ستايل"، أمس الجمعة بإصدار ألبومه التاسع الكامل، الذي قال إنه عمل عليه «بعناية كبيرة».

وقال المغني البالغ من العمر 44 عاما خلال حدث صحفي للترويج للألبوم في أحد فنادق سيئول إنه عمل على إعداد الألبوم «لمدة طويلة وبعناية كبيرة»، وأكد أن بعض مقاطع الفيديو صورت منذ عامين أو ثلاثة أعوام.

ويحمل الألبوم القادم عنوان "ساي التاسع" (Psy 9th)، ويحتوي على 12 أغنية، من بينها الأغنية الرئيسية "ذلك ذلك" (That That)، التي شارك في إنتاجها وكتابة كلماتها وتلحينها العضو "شوغا" من فرقة "بي تي إس".

وكتب "ساي" كلمات الأغنية "9INTRO" بنفسه، حيث تناول فيها مسيرته الغنائية المستمرة منذ 22 عاما.

وقد شارك في الألبوم الجديد العديد من فناني الكي-بوب المشهورين، مثل "سونغ شي-كيونغ" و"هايز" و"كراش" و"تابلو" و"هواسا" من فرقة الفتيات "مامامو".

وأمس، أعلنت وكالة "بي نيشن" (P Nation)، التي تدير أعمال "ساي" أن أغنية "كانغ نام ستايل" الصادرة في العام 2012 تجاوز 4.4 مليار مشاهدة على موقع يوتيوب اعتبارا من أول أمس الخميس.

وقد صدرت الأغنية في يوليو 2012، وحققت ضجة كبيرة على مستوى العالم بسبب الانتشار الواسع للفيديو الموسيقي الكوميدي والرقصة المميزة لـ "ساي". واحتلت الأغنية المركز الثاني في قائمة "بيلبورد هوت 100"، وهي أول أغنية كورية تحتل مركزا في القائمة.

وكان الفيديو الموسيقي للأغنية هو أول فيديو على يوتيوب يتجاوز 2 مليار مشاهدة في مايو 2014.