منافسة قوية بين نجوم الموسم السينمائي لعيد الفطر

المصدر: القاهرة- مازن قاسم

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يشهد موسم عيد الفطر السينمائي هذا العام منافسة قوية بين نجوم السينما المصرية، حيث يقوم عددٌ من نجوم الكوميديا والأكشن بطرح أفلامهم التي طال انتظارها، يأتي في مقدمتهم الفنان الكوميدي أحمد حلمي، فضلاً عن أحمد السقا ومنى زكي وهيفاء وهبي وعلي ربيع، وغيرهم.

ومن أبرز أفلام عيد الفطر، هو الفيلم الكوميدي «واحد تاني»، وهو العمل الذي ينافس به أحمد حلمي هذا العام، بعد غياب نحو 3 سنوات، حيث كان آخر ظهور سينمائي له من خلال فيلم «خيال مآتة»، الذي لم يحقق النجاح المأمول وقتها وتعرض حلمي بسببه لانتقادات كثيرة بسبب ضعف مضمون الفيلم.

الكوميديا.. حصان رابح

ووسط توقعات أن يكون فيلم «واحد تاني»، من الأفلام القوية خلال موسم عيد الفطر، يطمح حلمي في مصالحة جمهوره واستعادة عرش الكوميديا من جديد، خاصة وأن قصة الفيلم تدور في إطار كوميدي حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون.

ومن خلال عمل هذا الموظف الاجتماعي، بقوم بعمل مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجدداً.

زومبي

وفيما يتوقع أن تكون الكوميديا هي الحصان الرابح خلال ماراثون عيد الفطر، تتضمن قائمة أفلام العيد أيضاً الفيلم الكوميدي «زومبي» الذي يشارك في بطولته عدد من نجوم فريق مسرح مصر ومنهم: علي ربيع، حمدي المرغني، بالإضافة إلى الفنان سامي مغاوري وآخرين، والعمل من إخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تخيلي من خلال مجموعة من الأصدقاء يقومون بغناء أغاني مهرجانات ومن بينهم شخص يعتقد أنه نابغ في مجال الطب، ومن خلال تجاربه وعن طريق المصادفة يقع هؤلاء الشباب في يد «زومبي»، مما يوقعهم في الكثير من المواقف الكوميدية.

الأكشن حاضر بقوة

ومن الكوميديا إلى الأكشن، حيث يشعل الفنان أحمد السقا الصراع على كعكة إيرادات أفلام العيد، من خلال فيلمه «العنكبوت» الذي تقرر طرحه بدور العرض، بعد تأجيل عدة مرات لأكثر من عام.

«العنكبوت»

و«العنكبوت» فيلم تدور أحداثه بين الأكشن والإثارة والرومانسية، حيث يتورط بطل العمل الذي يجسد شخصيته أحمد السقا في عدد من الصراعات مع رجال المافيا، ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم على رأسهم منى زكي، وظافر العابدين ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.

واستمراراً لأعمال الأكشن، يتواجد بالسباق فيلم «فارس» والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنان أحمد زاهر في شباك التذاكر، ويشاركه كل من حسين فهمى، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عناني، واللبنانية باميلا الكيك من إخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن تشويقي حول شخصية شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش أحد رجال الأعمال الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي.